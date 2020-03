Alessandro ci racconta delle sue emozioni di ragazzo sugli spalti, per una partita di cui avevamo già avuto modo di parlare grazie a Lorenzo.

Eccome se me lo ricordo Fiorentina – Juventus nel 1975 , pioveva a dirotto ed era per me 16enne la prima partita che vedevo in diretta allo stadio, mi trovavo in maratona ed eravamo appiccicati in piedi come sardine , un trionfo c’era gente che non sò come abbia fatto a entrare con lo spumante se ne andò prima della fine, vidi giocatori che si battevano come leoni contro autentici fuoriclasse come Altafini e altri della Juve, una gioia per tutta la tifoseria.