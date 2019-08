Le ultime dal CS: tre dubbi per Montella, crescono le quotazioni di Castrovilli e Venuti a sinistra

A sette ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli Vincenzo Montella si porta dietro tre dubbi per il match d’esordio in campionato. Come riporta Radio Bruno, se quattro quinti della difesa sono sostanzialmente scritti, il dubbio permane a sinistra: crescono infatti le quotazioni di Lorenzo Venuti, poiché secondo il tecnico viola le questioni di mercato superano quelle sportive nella testa di Cristiano Biraghi. Altro ballottaggio a centrocampo, dove Gaetano Castrovilli sembra in vantaggio su Marco Benassi. Il terzo grattacapo per Montella è in attacco: Dusan Vlahovic o Kevin-Prince Boateng? I due partono alla pari, dipenderà da come la Fiorentina vorrà impostare la partita. Se l’ago della bilancia penderà dai tre giovani, vedremo in campo una Fiorentina veramente ye-ye, considerato che in campo andranno anche Dragowski, Milenkovic e Sottil.