Come riporta Radio Bruno a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Lazio-Fiorentina, l’indiscrezione raccolta è quella che vede Patrick Cutrone in leggero vantaggio per un posto da titolare al centro dell’attacco su Dusan Vlahovic. Il suo partner? Con Chiesa squalificato, Franck Ribery verrà chiamato nuovamente agli straordinari, ma la tenuta fisica del francese ha stupito tutti al rientro dopo sette mesi. Per quanto riguarda il modulo, Beppe Iachini (squalificato) fa un passo indietro e torna al 3-5-2.

In difesa torna dal 1′ Milenkovic, così come Igor che però potrebbe rilevare il posto dell’incerto Dalbert. Conferma dunque come terzo centrale per Ceccherini, mentre Lirola si riprende la titolarità dell’out destro. In mezzo unico dubbio tra Benassi (51%) su Duncan (49%), gli altri due slot saranno appannaggio di Castrovilli e Pulgar.

FIORENTINA (3-5-2) Dragowski, Milenkovic Pezzella Ceccherini, Lirola Benassi Pulgar Castrovilli Igor, Ribery Cutrone