Le ultime dal Centro Sportivo: Pedro e Rasmussen in crescita

Come riportato durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana, la squadra gigliata si è allenata a pieno ritmo nel pomeriggio. La compagine viola sta molto bene sia a livello psicologico che fisico. Montella ed il suo staff stanno preparando la sfida di domenica, il lunch match delle 12: 30, contro l’Udinese di De Paul. L’argentino di nuovo disponibile in seguito alla squalifica causata dallo schiaffo a Candreva. Tutti a disposizione nella Fiorentina, compreso il danese Rasmussen. Dopo la lunga assenza dovuta ad un fastidioso virus è rientrato stabilmente in gruppo, anche se ci vorrà tempo prima raggiungere una condizione fisica ottimale. Presente anche Pedro, il brasiliano dopo il gol segnato in Primavera lavora per convincere il tecnico campano.