Le ultime dal campo: bocciatura per Cutrone. Igor in vantaggio su Dalbert

Ecco quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno: dopo la rifinitura di questa mattina, il pullman ha portato la squadra a Bagno a Ripoli. A pochi passi da dove sorgerà il centro sportivo. Nonostante la squalifica di Dusan Vlahovic, si va ancora verso l’esclusione dal primo minuto di Patrick Cutrone. Con il ritorno di Federico Chiesa che agirà per la prima volta da attaccante centrale. Sarà Ghezzal a sostituire l’attaccante serbo. Da definire ancora la posizione dell’algerino che potrebbe ballare da esterno d’attacco in una sorta di 4-3-3. Ad interno di centrocampo in un ipotetico 3-5-2. Dovrebbe essere escluso dal primo minuto anche Henrique Dalbert, dopo le due titolarità con Brescia e Lazio, in cui ha ricevuto due cartellini gialli. A sostituirlo sarà il suo connazionale Igor, che dopo un ingresso tutt’altro che positivo nella sfida dell’Olimpico si riprende la maglia da titolare