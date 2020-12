Le “punte di scorta” come un bene prezioso: e ora le big ostacolano la Fiorentina

Si preannuncia uno strano mercato di gennaio, soprattutto alla voce attaccanti. Sono tante infatti le società che vogliono intervenire in quel reparto, non tanto per giocatori di prima fascia, quanto semmai per i “rincalzi”. E così alcune big stanno mettendo gli occhi su punte che potrebbero fare anche al caso della Fiorentina, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Vlahovic. Su Scamacca per esempio vengono segnalate Roma e Milan, che hanno un titolare indiscusso ma in età avanzata (Dzeko e Ibrahimovic) dietro a cui vorrebbero far crescere il potenziale erede. A Llorente e Pavoletti, punte di scorta di esperienza, starebbe pensando addirittura la Juventus, che lavora anche su Milik ma per la prossima stagione a parametro zero. E sul centravanti del Cagliari potrebbe farsi avanti pure l’Inter, nell’ottica di uno scambio con Nainggolan. Insomma per la Fiorentina un ostacolo in più, ma nessun alibi: dopo tanti errori sul mercato, stavolta non si può sbagliare.

>>> Intanto per Cutrone c’è la fila

>>> La Fiorentina sonda anche Arthur Cabral