Le pagelle del giorno dopo: “7 a Barone e Pradè. Telecronaca Sky da 4”

10) La cosa più bella del dopo Brescia è sapere che sta arrivando Rocco. Lui porta entusiasmo, notizie e progetti futuri. Dopo la noia dello 0 a 0 contro le Rondinelle l’arrivo di Commisso è la scossa elettrica che serve per affrontare la Lazio.

9) Non è stata una standing ovation come a San Siro ma Ribery ha preso applausi convinti, nel momento della sostituzione, anche a Brescia. Franck è stato adottato dal calcio italiano. Come succedeva quando Baggio aveva la maglia viola.

8) Le lacrime di Dessena hanno toccato il cuore di tutti. Vogliamo rivederlo in campo prima possibile.

7) Tutti parlano dell’acquisto di Ribery. Giusto. Ma chi ha suggerito Caceres merita un grazie di cuore. E chi lo ha preso (Barone e Pradè) un bel 7 in pagella.

6) Sottil esterno a tutta fascia non mi convince. Però questo talento deve diventare il dodicesimo titolare.

5) La partita di Chiesa. Modesta, confusa. Ma resto convinto che Fede non possa fare strutturalmente la prima punta.

4) La telecronaca su Sky è stata molto Tonali-centrica. E dire che alla fine Castrovilli ha fatto meglio del gioiello del Brescia.

3) Il giallo a Chiesa per simulazione grida vendetta. Forse Fede ha accentuato la caduta. Ma non ha protestato o urlato mentre cadeva. E subito ha detto all’arbitro che non era successo niente. Che deve fare di più?

2) A Balotelli e a chi lo voleva (forse anch’io?) con la maglia della Fiorentina. Supermario ormai è poco più che un ex.

1) Alla viabilità intorno allo stadio di Brescia. Un disastro. E dire che non siamo nella Quinta Strada a New York nell’ora di punta e neppure in piazza delle Cure a Firenze alle otto di mattina. Il pullman della Fiorentina è arrivato in ritardo allo stadio e la partita è stata posticipata. Oltre agli stadi di proprietà pensiamo anche a vie privilegiate per favorire l’accesso agli impianti.