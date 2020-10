Le formazioni ufficiali: la Fiorentina punta ancora su Vlahovic, Ribery neppure in panchina

Il tecnico viola Beppe Iachini conferma Dusan Vlahovic come prima punta della Viola ed il serbo è alla terza gara consecutiva come titolare, dopo Samp e Spezia. Per il resto, si va avanti col 3-5-2, pronto a diventare 3-4-2-1 con uno tra Castrovilli e Bonaventura che si alzerà al fianco di Callejon dietro al serbo. Nell’Udinese davanti spazio al tandem Lasagna-Okaka. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Callejon. A disp. Terracciano, Brnacolini, Igor, Martinez Quarta, Pulgar, Duncan, Kouamé, Saponara, Venuti, Barreca, Montiel, Cutrone. All. Iachini.

Udinese (3-5-2): Nicholas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. A disp. Gasparini, Scuffet, Makengo, Deulofeu, Walace, Bonifaci, Ter Avest, Pussetto, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar, Coulibaly. All. Gotti.