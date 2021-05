Le formazioni ufficiali: Igor dà forfait, gioca Maxi Olivera! Castrovilli dal 1′

L'ultima formazione ufficiale della stagione: la Fiorentina

Per la Fiorentina va in archivio la stagione 2020/21. L'ultima gara dell'anno si gioca all'"Ezio Scida" di Crotone, contro una squadra già retrocessa e in palio non c'è praticamente nulla. Iachini manda in campo comunque i migliori a disposizione, lasciando pochissimo spazio agli esperimenti. Unica sorpresa l'assenza di Igor, vittima di problemi fisici nell'avvicinamento al match in Calabria.