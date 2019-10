Lasagna: “Che miracolo Dragowski. Io accostato alla Fiorentina? Non penso al mercato”

Queste le parole di Kevin Lasagna nel post partita:

Faccio i complimenti a Dragowski, sulla mia conclusione si è superato, peccato perché con Okaka avevamo costruito una gran bell’azione. La partita? L’avevamo preparata e studiata così, il loro gol ci ha complicato i piani perché poi per cercare il pareggio abbiamo dovuto lasciare alla Fiorentina qualche spazio di troppo. L’attacco dei viola è davvero forte, senza punti di riferimento mettono in grande difficoltà. Io accostato ai viola quest’estate? Non lo so, al mercato pensano i miei procuratori.