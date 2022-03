Larrondo, l’avventura sudamericana è un incubo: saluta dopo 19 giorni

Non dura neanche mese l'esperienza in Cile di Larrondo

Non è durata neanche un mese la nuova avventura di Marcelo Larrondo con la maglia dell'Audax. Il trentaquattrenne ex viola ha rescisso infatti il contratto firmato lo scorso 25 febbraio con il club cileno.

Solamente diciannove giorni fa il centravanti argentino, visto in A anche con le maglie di Siena e Torino, aveva deciso di ripartire dal Cile per proseguire il suo viaggio in club sudamericani. Neanche il tempo di prendere confidenza che l'attaccante, che nel 2013 ha vestito per 7 volte la maglia viola, segnando anche 2 reti, ha già terminato la sua esperienza con l'Audax per alcuni inconvenienti con la società.