L’arbitro: per Piccinini sufficienza risicata

Direzione al limite della sufficienza per Piccinini in Fiorentina-Crotone. Non è stata una partita particolarmente difficile né spigolosa anche se i punti per entrambe le squadre erano importantissimi. Piccinini ha diretto con attenzione anche se in alcuni momenti della gara è chiaramente emersa la poca esperienza e la sua scarsa personalità .

Premesso questo, ci sono alcune sbavature di valutazione: ricordiamo qualche giallo comminato in qua e là, ha lasciato correre su dei falli che andavano fischiati però ha compensato il tutto perché il suo metro di giudizio è stato equo. Sull’episodio forse più importante a mio parere fa bene a non giudicare da rigore la trattenuta di Eduardo su Ribery considerandola lieve mentre l’attaccante francese non far niente per rimanere in piedi. Ben posizionato anche sul terzo goal dei viola di Pezzella poi giustamente annullato perché vede in maniera corretta il tocco netto di mano. Voto 6