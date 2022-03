L’appello di Bucchioni: “Fischiate Vlahovic come non avete mai fatto, ma…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della sfida di domani contro la Juventus di Coppa Italia e della reazione del pubblico con Vlahovic

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante in Pentasport e ha parlato della sfida di Coppa Italia di domani sera e della situazione legata a Vlahovic: "Domani fischiatelo come non avete mai fatto con nessuno, ma non ci allarghiamo ad altro. La tifoseria viola si è sempre contraddistinta per la sua verve umoristica ed è bene che rimanga così. Non facciamo lo sbaglio di tante altre tifoserie".