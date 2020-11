Landucci: “La Fiorentina paga l’assenza di pubblico. Allegri? Se Commisso lo chiamasse…”

Marco Landucci, ex portiere della Fiorentina, oggi collaboratore di Max Allegri, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sono cresciuto con il giglio sul petto, la Fiorentina è stata una tappa fondamentale della mia carriera. Alla Juventus con Massimiliano abbiamo fatto bene e vinto qualcosina, ora il calcio ci manca tanto. Quest’anno speravamo di poter rientrare, ma non c’è stata ancora l’occasione. Fiorentina attuale? Sta pagando molto la mancanza dei tifosi allo stadio, ora soffrono. La squadra tecnicamente è buona, ma può fare meglio. Spero Prandelli possa fare bene, mi è dispiaciuto molto per Iachini. Dragowski e Terracciano sono buoni portieri, non il top come alcuni ex, tipo Toldo, Galli, Albertosi e Sarti. Allegri alla Fiorentina? Le decisioni spettano ai capi, sicuramente parlerebbe con Commisso e Barone qualora arrivasse una telefonata, Massimiliano conosce molto bene squadra e piazza. Io sono già stato alla Fiorentina anche da allenatore nelle giovanili, tornerei volentieri”.

