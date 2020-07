L’analisi arbitrale: Perchè Mariani per Fiorentina-Torino? Gara gestita bene

Di Simone Pagnini

Ottima la prova di Mariani di Aprilia in Fiorentina Torino, facile per lui grazie alla sua esperienza che gli permette di gestire bene la gara e vedere tutto in maniera corretta. Ci siamo stupiti sul perchè della designazione di Mariani, ormai non c’era molto da giocarsi: ce lo saremmo aspettati quando la situazione era in bilico. Il problema, ci pare evidente, è sulla gestione delle designazioni da parte di Nicola Rizzoli. Vista la sua esperienza arbitrale, sa benissimo che l’unica partita che contava per lo scudetto o per avvicinarsi di più alla Juve era Roma-Inter. Per quella gara è stato designato Di Bello che, pure con l’ausilio del Var, è riuscito a sbagliare in modo grossolano. Qualcuno dovrà spiegare ai tifosi di calcio che non c’è malafade, ma ci sono arbitri adeguati a dirigere certe partite e altri no. Semplicemente basta evitare di mandarli se non hanno la personalità per togliere una rete quando il Var lo fa notare .