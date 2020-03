L’amarezza di Thereau: “Abbiamo continuato ad allenarci. E ora non posso vedere mio figlio”

Ai margini della squadra da inizio stagione, Cyril Thereau è ancora sotto contratto con la Fiorentina e ha seguito le stesse linee guida nelle ultime settimane, quando l’emergenza coronavirus è diventata sempre più forte. Adesso il giocatore francese si trova in quarantena a casa propria come tutti gli altri dopo che Vlahovic e altri tesserati viola sono risultati positivi al tampone del Covid-19. “Mentre l’Italia estendeva la zona rossa a tutta la Nazione, noi ci siamo allenati normalmente lunedì e martedì scorso. Adesso non possiamo più lasciare la nostra casa dato che ci sono stati dei casi positivi. Siamo obbligati ad osservare 15 giorni di reclusione durante i quali non posso vedere neanche mio figlio” ha detto Thereau a La Provence.