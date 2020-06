L’agente Lippi: “Ribery a Firenze ha trovato l’ambiente ideale. Chiesa? Credo che Commisso…”

L’agente di mercato Davide Lippi (LIPPI SULLA NUOVA DIRIGENZA VIOLA)ed intermediario nell’affare Ribery ha parlato a Toscana TV:

“Ribery è un campione e abbiamo visto cosa sia capace di fare, anche dopo otto mesi di inattività. Speriamo che giochi il più possibile e che abbia la voglia di farlo ancora per molto, perché questo vorrebbe dire che a Firenze ha trovato un ambiente ideale, un ambiente che si è innamorato di lui e viceversa. Un campione del genere ha portato al campionato italiano un valore aggiunto. Quando tocca la palla è una goduria. Caceres? Il secondo cartellino poteva essere evitabile, ma un giocatore d’esperienza come lui poteva starci più attento. Chiesa? Penso che Commisso non venda facilmente i propri talenti”.