L’agente esperto di dati: “Ribery alla Fiorentina, un successo annunciato”. Ecco come è nato l’affare

Nicola Innocentin è un agente italiano che vive a Monaco di Baviera, grande appassionato di dati ed informatica. E’ stato lui, lo scorso giugno, a fare da apripista alla trattativa, poi conclusasi felicemente, tra la Fiorentina e Franck Ribery, come racconta a tuttomercatoweb.com:

Ero a Firenze e mi incontrai con Daniele Pradè, da poco tornato alla Fiorentina. Parlammo di molti nomi ma ovviamente quello più importante e prestigioso fu proprio quello di Franck Ribery. Vivendo a Monaco lo conoscevo personalmente, in più mi ero informato con il preparatore del Bayern, Gianni Bianchi, delle sue condizioni fisiche. Utilizzando un programma informatico in fase di sviluppo erano emersi dati molto interessanti su Franck, un parametro zero molto appetibile con un rendimento comparativo altissimo. Da lì l’affare ha iniziato a prendere forma, anche perché anche a livello d’immagine l’acquisto di Ribery per la Fiorentina e la sua nuova proprietà è stato poi un grandissimo colpo.