La raffica di Pedullà: da Veretout a Pezzella, la situazione per Lirola. Chiesa, piano A o piano B?

Arrivano le parole di Alfredo Pedullà in onda su Radio Bruno:

“Su Veretout, il Milan continua a parlare di Biglia in sottofondo, ma la Fiorentina non ne vuol sentir parlare. Eppure l’argentino deve essere ceduto per questioni contrattuali. Petrachi, sponda Roma, è stato chiaro, non potranno permettersi maratone, se dovrà essere sarà in tempo breve.

A proposito della Roma, niente Pezzella: i giallorossi hanno in testa Alderweireld, con la possibilità di inserire Zaniolo, e Mancini, con l’Atalanta che prenderebbe Ferrari dal Sassuolo.

Inglese mi sarebbe piaciuto alla Fiorentina, ma il Parma si sta muovendo bene su molti fronti: mi aspetto novità su Gervinho in uscita.

Avere Chiesa è un conto, non averlo un altro, ma bisogna aspettare di avere un sì o un no: a quel punto potrà essere messo in atto il piano, A o B che sia, della società. Commisso ribadirà la volontà di trattenere, la curiosità sta tutta nella reazione di Federico.

Lirola? La gioielleria Sassuolo non va mai in ferie, andranno sempre al rialzo, ma credo si possa chiudere sui 12-13 milioni. Bisogna avere pazienza con loro.”