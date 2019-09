Dopo uno stop di due turni, i direttori di gara Massa e Valeri tornano in campo. Fermati per gli errori commessi durante Fiorentina-Napoli alla prima di campionato, il designatore Nicola Rizzoli li ha reintrodotti nel programma per la quarta giornata. Massa sarà il Var di Lazio-Parma mentre Valeri arbitrerà Udinese-Brescia.

