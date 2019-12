La protesta funziona, solo 280 i biglietti venduti per il settore ospite a Torino

Non sarà esodo, a Torino sono state vendutesolo 280 tessere per i tifosi ospiti, lo comunica ATF sul proprio sito facebook. Complice anche la solidarietà verso gli amici granata da parte dei gruppi organizzati della curva Fiesole, che aderiranno alla protesta di quest’ultimi e non saliranno sugli spalti a seguire la propria squadra [LEGGI QUI] , la presenza sugli spalti sarà notevolmente ridotta rispetto alle ultime trasferte. Basti pensare che solo 2 settimane fa, furono 4000 i tifosi viola che invasero Verona. Due trasferte con le tifoserie gemellate che vedranno quindi spettacoli completamente diversi sugli spalti.