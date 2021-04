La probabile formazione di Pirlo in vista del match coi Viola

Il possibile 11 titolare dei bianconeri

Si avvicina a grandi passi la fatidica ora. Alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Juventus in un match importantissimo, anche se per motivi diversi, per la classifica di entrambe. Abbiamo già parlato della probabile formazione con cui scenderanno in campo i Viola. Riportiamo adesso quella che, secondo gazzetta.it, sarà la probabile formazione dei bianconeri. Gli uomini di Pirlo dovrebbero scendere in campo con un 4-4-2 con Szczesny tra i pali. Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro a comporre la linea difensiva. Cuadrado, Bentancur, Rabiot e Ramsey sulla linea mediana. Il solito Ronaldo affiancato da Morata nel tandem d'attacco. Probabile l'esclusione di Dybala che dovrebbe entrare a gara in corso.