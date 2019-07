La Primavera di domani: Nino Kukovec

Uno dei giocatori più estrosi e di talento che fanno parte del gruppo di giocatori a disposizione di Emiliano Bigica è sicuramente Nino Kukovec. Il classe ’01 è un perfetto jolly offensivo, capace di ricoprire svariati ruoli, viste le qualità fisiche e tecniche, anche se le sue posizioni preferite sono la punta centrale e l’ala sinistra. Dotato di una buona velocità e buon dribbling, già nella scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia della primavera della Fiorentina, riuscendo a mettere a segno anche 2 gol, di cui uno molto bello e pesante contro il Milan nei minuti finali di gara.

Il reparto offensivo è sempre quello più ricco di talento, e infatti il giocatore di nazionalità slovena dovrà lavorare duramente durante tutta la stagione per riuscire a guadagnarsi una maglia da titolare sicura, anche se ha tutte le carte in regola per emergere. Il ragazzo impegnato nel ritiro di Moena sta lavorando duramente, sia con test fisici personalizzati che con la squadra, e anche durante le amichevoli ha fatto bene. Durante la gara contro il Real Vicenza ha segnato la rete più bella dell’incontro, con un morbido scavetto a scavalcare il portiere, a dimostrare che la qualità è tutta dalla sua parte.