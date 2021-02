La previsione di Sconcerti: “Almeno una grande città andrà in serie B”

Mario Sconcerti, ex dirigente viola ed editorialista del Corriere della Sera, nel suo editoriale per il quotidiano ha trattato così il tema salvezza. Fino ad oggi in corsa c’è anche la Fiorentina:

Nasce e si sviluppa così un bellissimo campionato controverso, vissuto in cattività, senza nessun precedente. Diverso anche nella bassa classifica. Spezia e Benevento hanno saltato la vecchia genetica e sono avanti nell’evoluzione. Questo porterà la squadra di almeno una grande città in serie B.

