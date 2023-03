La nuova Fiorentina passa dalla difesa. Massimo risultato rischiando il minimo

La Fiorentina batte il Lecce e continua a volare. Sono 7 vittorie di fila, e il momento è propizio. Come sottolinea Repubblica la viola ha ottenuto il massimo risutato rischiando il meno possibile. L'autogol di Gallo ha spezzato un equilibrio soltanto formale. La Fiorentina ha dominato il gioco, sotto tutti i punti di vista. L'unica cosa che può fermare la squadra è la sosta per le nazionali. e ha ritrovato il sorriso, come quello di Dodò. I ragazzi di Italiano hanno imparato a gestire la partita, minimizzando i rischi. I numeri sorridono, solo 2 gol subiti nelle ultime 5 di campionato. Ieri il Lecce ha giocato solo il 9% dei palloni nella metà campo viola. L'entusiasmo è ritrovato, a ora arriva il mese decisivo.