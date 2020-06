La moviola: Fabbri inadeguato, Bastos da arancione e Parolo da doppia ammonizione

La moviola del CdS Stadio titola con un “Fabbri inadeguato” (I TWEET DEI TIFOSI VIOLA SU FABBRI) gli episodi dubbi riguardanti la gara tra Lazio e Fiorentina di ieri sera. In particolare, polemiche sul rigore concesso ai biancocelesti per il dubbioso contatto tra Dragowski e Caicedo (“ingenuo uno, bravo l’altro”). Secondo Stadio, però, difficile non fischiare dopo il contatto tra il portiere viola e l’attaccante laziale. Più dubbi invece per quanto riguarda il contatto Ceccherini-Caicedo, con il difensore viola intervenuto con entrambe le braccia sulle spalle dell’attaccante di Inzaghi.

Giusto non dare il rigore per il mani di Badelj, braccio troppo vicino al corpo. Da arancione invece l’entrata di Bastos nel primo tempo, da doppio giallo invece Parolo e rischi anche per Radu. CdS Stadio critica anche la poca coerenza nel fischiare di Fabbri, un arbitraggio poco scorrevole (“spesso lascia andare, poi fischia tantissimo”). La gomitata di Vlahovic invece è segnalata dal VAR. Per Stadio Fabbri è da 5.