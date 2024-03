La lettera di Aquilani: “Mi hai trattato come un figlio. Uomo con la U maiuscola”

Caro Joe, Ti scrivo queste parole con le lacrime agli occhi. Mai in vita mia avrei pensato di dover arrivare a scriverti in una circostanza del genere, sono ancora incredulo. Da quando ho ricevuto la notizia ho sentito immediatamente un vuoto enorme. Dal primo giorno che ci siamo conosciuti mi hai trattato come un figlio, dandomi fiducia e dimostrandomi una stima che io in qualsiasi modo ho cercato di ricambiare. Un rapporto, il nostro, che è andato ben oltre il mondo del calcio, hai conosciuto ogni singolo parente della mia famiglia, diventando in poco tempo uno di noi, e conquistando il bene di tutti. Con te Joe se ne va un Uomo con la U maiuscola, una di quelle figure che nel mondo del calcio sono sempre più rare. Un uomo privo di sentimenti negativi, e, anche per questo, un mio punto di riferimento in tutto e per tutto. Mancherai al mondo del calcio e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di entrare a far parte della tua vita privata. Mi unisco al dolore della tua famiglia, ti vorrò bene per sempre. Ciao Joe.