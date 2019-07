La Fiorentina “risarcisce” Moena: ecco le soluzioni al vaglio

Mentre la Fiorentina “vera” è di stanza in America per la prossima International Champions Cup (CALENDARIO), c’è un clima surreale a Moena dove sono rimasti solo i giovani della Primavera e di tifosi viola se ne vedono ben pochi. Una situazione che sta portando la Fiorentina a valutare alcune iniziative in concerto con l’Azienda Promozione Turistica della Val di Fassa, in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono tra le parti. Secondo quanto riferisce Radio Bruno, l’APT ha mandato una mail a tutti gli albergatori della zona per capire se ci sono stati dei danni economici dopo la scelta della Fiorentina di lasciare solo la Primavera nella seconda settimana. Al vaglio ci sarebbero eventuali forme di risarcimento, un’idea potrebbe essere quella di concedere gratuitamente uno spazio sulle maglie o come pubblicità, per la Val di Fassa.