La Fiorentina ricorda l’anniversario di un gol storico di Batistuta

Oggi ricorre l'anniversario di una partita storica per la Fiorentina. Proprio nei giorni in cui la Fiorentina ha conquistato la sua undicesima finale di Coppa Italia contro l'Inter, 27 anni fa vinceva per 1-0 l'andata della finale contro l'Atalanta. Il gol della vittoria ovviamente lo segnò Batigol. Con un bel tiro da fuori area. Al ritorno la viola vinse per 2-0 e conquistò il trofeo. Sperando che questo anniversario sia di buon auspicio per la finale di questa stagione. E l Fiorentina ricorda il gol sui propri social.