La Fiorentina potrebbe non comunicare dettagli in caso di altre positività al Coronavirus

Radio Bruno Toscana ha fornito gli ultimi aggiornamenti di casa Fiorentina. Per quanto riguarda il lato medico, se dovessero esserci altri casi positivi al Coronavirus dopo quelli di Vlahovic, Pezzella, Cutrone e del fisioterapista Stefano Dainelli, non è detto che il club viola comunichi dettagli con una nota ufficiale sul sito. Stessa cosa sta facendo la Sampdoria.

Sul piano economico, Rocco Commisso e Joe Barone stanno studiando un modo per minimizzare le perdite derivanti dalla mancata disputa delle partite.

Per quanto concerne, infine, la stagione sembra complicata allungarla fino a luglio. Oggi il Corriere della Sera ha ipotizzato la proroga al 15 luglio dei contratti in scadenza il 30 giugno.