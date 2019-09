La Fiorentina passa a San Siro, l’analisi di Costacurta: “Ho visto il Milan demoralizzato”

Alessandro Costacurta, storico ex rossonero, ha parlato così a “Sky Calcio Club” della sconfitta del Milan contro la Fiorentina:

Il Milan ha perso fiducia e si sono demoralizzati. Di solito le squadre se non si possono attaccare all’organizzazione si attaccano ai giocatori. Però qui non ti attacchi nemmeno ai giocatori. Qualcuno in settimana ha fatto riferimento al Milan di Sacchi che all’inizio era un po’ in difficoltà, però ci si affidava a Van Basten e Gullit. In questo momento mi sembra che non ci sia né organizzazione né qualcuno che possa dare la scossa. Non è solo una questione di allenatore.