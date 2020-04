La Fiorentina non perde tempo: tra le prime a sanificare il centro sportivo

Su La Repubblica di oggi si racconta lo scenario della possibile ripresa del calcio (LEGGI QUI) e si riportano alcune specifiche. Ad esempio che la Fiorentina, insieme al Verona, è stata una delle prime società ad attivarsi per sanificare il proprio centro di allenamento. Inoltre, si legge, non sarebbe tramontata del tutto l’idea di tenere in ritiro continuo le squadre, staff inclusi, nei centri sportivi o in albergo fino al termine della stagione. Scartata l’eventualità più spinta: portare tutti i club a Roma, ognuno in un centro sportivo (gli arbitri a Tivoli), e fare giocare tutte le partite nella Capitale.