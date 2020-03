La Fiorentina lancia “FORZA E CUORE”. Tutte le info

La Fiorentina ha deciso di lanciare la raccolta fondi “FORZA E CUORE” (clicca qui per aderire) con l’obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro ed il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine e suo figlio Giuseppe hanno già dato il via nella giornata di oggi, in prima persona, a questa iniziativa donando direttamente alle due realtà individuate sul territorio toscano la cifra totale di 250.000 euro.

Alle 22 di oggi la cifra raggiunta dalle donazioni escludendo quella fatta dalla Famiglia Commisso era di 85.000 EURO