La Fiorentina guarda ancora in Spagna. Ramazani una occasione

La Fiorentina è a caccia di un esterno offensivo e continua a guardare all'estero. Dopo Ruben Vargas, secondo Tuttomercatoweb, il nome da tenere d'occhio per quella zona di campo è Largie Ramazani. Calciatore belga classe 2001 di proprietà dell'Almeria, squadra che occupa l'ultimo posto in Liga spagnola. In questa stagione ha giocato 22 partite segnando in due occasioni. Il valore di mercato si aggira intorno ai 6 milioni e il suo contratto è valido fino al 30 giugno 2025. Dopo Rodri Sanchez la Fiorentina ha messo un altro giocatore che milita in Spagna nel mirino