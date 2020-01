La Fiorentina e il record in Europa League, senza giocarla…

La Fiorentina è stata inserita, dal noto sito Transfermarkt, tra le migliori squadre venti squadre della Uefa Europa League nella decade 2010-2020. Infatti, la squadra viola ha disputato ben 42 partite mettendo a segno 76 punti, uno solo in meno di Benfica, Dnipropetrovsk e Anderlecht. La squadra gigliata, però, ha giocato tre gare in meno degli ucraini e dieci in meno dei belgi. Un grande risultato per i viola che si attestano al diciottesimo posto totale.