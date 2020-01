La Fiorentina del decennio: le vostre scelte fino ad ora

Nel tardo pomeriggio del 30 vi abbiamo proposto di votare la vostra formazione del secondo decennio. Sono tanti i voti pervenuti fino a questo momento e lasceremo aperto il Contest fino alle 21 di questa sera. Gli undici prescelti al momento sono quelli che vedete nello schema qui sotto con Astori e Alonso che insidiano da vicino Savic e Vargas. L’allenatore preferito è di gran lunga Cesare Prandelli anche se nel decennio in questione ha allenato per poco la squadra viola.

Se non lo avete ancora fatto potete votare i vostri preferiti CLICCANDO QUI



Schema creato con www.creaformazioni.it