La Fiorentina crea, solo il Napoli di più. Ma la precisione è imbarazzante

Gazzetta.it mette in luce un dato chiave nell'analisi dei problemi offensivi della Fiorentina, che stando ai numeri dovrebbe sembrare una squadra con evidenti problemi nell'arrivare in area di rigore. Così non è: i viola sono secondi sia per possesso palla (30’58” a partita) che per conclusioni tentate (371), in entrambi i casi dietro il Napoli capolista. Sono quinti per tiri in porta (4.9 per gara) e per dribbling (6.8 di media), mentre sono addirittura primi per calci d’angolo (157). Solo che... i gol segnati sono 24 in 23 partite. 371 tiri, 24 gol. In pratica uno ogni 15 abbondanti...