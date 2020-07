La Fiorentina controlla il territorio: collaborazione con un club di Grosseto, ecco come funziona

Nei giorni scorsi, la Società del Presidente Paolo Brogelli, ha rinnovato per l’ottavo anno consecutivo, l’affiliazione con la Acf Fiorentina. Il nuovo progetto tecnico della Viola, è molto piaciuto in casa della ASD Invictasauro, infatti questo prevede ben 4 visite a Grosseto della società di Firenze, con corsi di aggiornamento per i tecnici e un incontro con i genitori , nonché l’ organizzazione di uno stage per i bambini. Lo riporta Grossetosport.com.