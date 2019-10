La Fiorentina alla fiera di Scandicci: ci saranno anche i giocatori. Le info

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, la Fiorentina sarà presente alla Fiera di Scandicci. Dal 5 al 13 ottobre ci sarà un padiglione interamente viola, in collaborazione con Sportmedia Group, in cui saranno presenti alcuni dei principali partner della Società gigliata, una zona dedicata a tutte le attività del circuito InViola ed alla storia della Fiorentina ed un’area di food&beverage in linea con le tradizioni del territorio.

La Fiorentina parteciperà, con una propria delegazione, all’inaugurazione dell’evento, in programma sabato 5 ottobre alle ore 11:00. Sono, inoltre, previsti una serie di appuntamenti che offriranno a tutti i tifosi presenti la possibilità di incontrare i propri beniamini con delle sessioni autografi che coinvolgeranno sia la Prima Squadra maschile, venerdì 11 ottobre a partire dalle ore 18:00, sia la Prima Squadra femminile, domenica 13 ottobre a partire dalle ore 18:00 che la Primavera, martedì 8 ottobre, a partire dalle ore 18:30. Ci saranno, infine, esibizioni di freestyle ed intrattenimento per i più piccoli. BARONE E IL TERRITORIO: “LA FIORENTINA AI FIORENTINI”