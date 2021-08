La Fiorentina albiceleste: Italiano parla argentino

Nico Gonzalez, Quarta e Pezzella. Sono questi i punti fermi della Fiorentina per il match contro il Cosenza.

Domani ci sarà l'esordio ufficiale della Fiorentina nella gara contro il Cosenza , valida per il primo match di qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia. Tutti sono curiosi di come scenderà in campo la nuova Fiorentina di Italiano e di che livello sarà il gioco espresso dalla squadra in vista della prima partita di campionato contro la Roma .

Pur non sapendo la formazione ufficiale si nota subito come la nuova Fiorentina parli argentino. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, i punti fermi nelle scelte di Italiano sono proprio gli argentini. Da Quarta a Nico Gonzalez, passando per Pezzella. Sono questi i nomi su cui l'ex allenatore dello Spezia vuole puntare per la prima uscita ufficiale della stagione. La Fiorentina sventola la bandiera albiceleste con l'intento di iniziare a divertirsi e non fermarsi più.