La difesa vacilla: è tempo di rivoluzione

La difesa viola vacilla. Pezzella e Milenkovic non sono più così fondamentali. Inizia la rivoluzione

Come riportato da Tuttosport, i pilastri Pezzella e Milenkovic non sembrano essere più così solidi sotto i colpi del calciomercato. Il primo, reduce dalla vittoria in coppa America, non sembra più il difensore attento e preciso di una volta. Le ultime prestazioni lo confermano. Il secondo è sempre più circondato dalla nube delle offerte di altri club, Juventus in pole. Ecco quindi che serve una rivoluzione. Nastasic e Cistana pronti a subentrare e sostituire i due centrali viola. A Italiano serve voglia e determinazione, chi non ne ha è pregato di accomodarsi altrove.