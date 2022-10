La Curva Fiesole lancia la carica: “Tutti in treno a La Spezia!”

Dopo il prossimo impegno in Conference League contro il Basaksehir, la Fiorentina dovrà cercare di tornare a racimolare punti in campionato, dove lo Spezia attenderà i gigliati a seguito della fatica europea. Il 30 ottobre, in occasione della gara, la Curva Fiesole organizza la trasferta. Come annunciato dalla pagina Facebook "Fuori dal Coro", organo di comunicazione della Curva, infatti il programma prevede di trovarsi domenica alla stazione di Firenze Rifredi alle ore 10.00 per salire in treno direzione La Spezia. La locandina si intitola "Segui la Curva Fiesole in trasferta!".