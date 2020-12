La crisi viola fa notizia anche all’estero: “Mercato disastroso. L’amore di Prandelli non basta”

In passato (purtroppo) è già successo, ma non è roba da tutti i giorni vedere la Fiorentina a serio rischio retrocessione come in questa stagione. A porre l’accento sulla crisi viola è The Guardian, che nella sua versione online analizza le cause che hanno portato alla situazione attuale. Grande spazio dedicato dal ritorno di Cesare Prandelli, definito un “innamorato sincero” della Fiorentina che tuttavia, dal suo addio alla Nazionale, prima del quale era sempre riuscito ad esprimere un calcio brillante, non è più riuscito a fare bene. “Sperava di poter dimostrare di essere ancora Il Mago di Orz, ma finora non è stato all’altezza di questa speranza”, sottolinea il quotidiano britannico.

Non è bastata neanche la rete segnata da Milenkovic al 97° di Fiorentina-Genoa a cambiare il vento. E “nel 3-0 contro l’Atalanta c’è stato poco della gioia offensiva che associamo alle squadre migliori di Prandelli”. Nell’ultimo paragrafo dell’articolo si specifica però che “difficilmente Prandelli può essere incolpato di tutti i fallimenti. Il mercato della Fiorentina è stato un disastro, c’è un eccesso di attaccanti assemblati senza alcun pensiero verso le logiche di squadra”. L’ottimismo è una risorsa per il tecnico viola, aspetto emerso anche nel post gara di Bergamo, “ma ci vorrà molto di più del pensiero positivo per salvare la squadra che ama di più” conclude il sito.