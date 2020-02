La classifica preoccupa, contro la Samp servono punti. Le mosse di Iachini

Dopo il grande spavento dell’ultimo finale di campionato, nessuno si sarebbe aspettato di dover continuare a lottare per le ultime posizioni della classifica. Il passaggio di società, ed i pesanti investimenti di Rocco Commisso, lasciavano presagire almeno un campionato in tranquillità su cui costruire le fondamenta di un futuro vincente. Tuttavia, come è noto, non è andata così. La Fiorentina si ritrova il 16 di Febbraio a tre punti di distanza dalla zona retrocessione, con un calendario non semplice all’orizzonte. Sotto Genoa e Lecce stanno vivendo uno splendido momento di forma e, secondo molti addetti ai lavori, la famosa soglia dei 40 punti non sarà sufficiente a raggiungere una salvezza agiata.

All’orizzonte si affaccia la Sampdoria del maestro, ed amato ex Claudio Ranieri, uno che Firenze ed i fiorentini li conosce molto bene. Anche lui, come Iachini, ha ereditato la guida dei blucerchiati in un momento complicato. Alle 15 al Ferraris sarà lotta vera, un match determinante per entrambe ai fini della graduatoria. Perdere significherebbe condannarsi ad una settimana di pesanti interrogativi. L’imperativo per la Fiorentina è tornare alla vittoria, risultato che manca dalla sfida contro il Napoli del 18 Gennaio.

Iachini è orientato verso il solito 3-5-2 con Dragowski tra i pali e Pezzella–Milenkovic a protezione. Al loro fianco probabile il rientro di Caceres, dopo alcuni forfait dovuti a problemi familiari. Ai lati confermati gli intoccabili Lirola e Dalbert. In mezzo sicuri del posto Pulgar e Castrovilli mentre il ballottaggio più agguerrito è fra Benassi e Duncan. Il ghanese, come rivelato da Iachini, ha recuperato dal guai al flessore e potrebbe insidiare l’ex Torino debuttando dal primo minuto. In attacco Vlahovic è in vantaggio su Cutrone per fare coppia con il ritrovato Federico Chiesa.