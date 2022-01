L. Moggi: “Non vedo Vlahovic alla Juve. Se andasse in Premier non sbaglierebbe”

L'ex dirigente sull'affare Vlahovic: "Quando si nomina troppo la Juve vuol dire che si farà un affare da un’altra parte"

Anche Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sul possibile trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero. Queste le sue dichiarazioni a tuttomercatoweb: "Non lo vedo alla Juventus adesso o comunque non mi sento di dire che verrà ceduto".