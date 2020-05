Kumbulla, pronta l’asta per il difensore albanese che piace alla Fiorentina

Da tempo Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina sono in pressing sull’Hellas Verona per Marash Kumbulla, ma il difensore albanese non piace solo in Italia. Come scrive il Corriere di Verona, il classe 2000 è stato già visionato da Lipsia, Eintracht Francoforte, Manchester United, Everton e Tottenham. Si prepara, dunque, un’asta e la base di partenza dovrebbe essere 30 milioni visto che 25 milioni non bastano.

