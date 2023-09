Kouamé: “Non importa partire titolare, conta chi lotta e chi no”

Nel postpartita di Fiorentina-Atalanta, Ai microfoni di Dazn ha parlato il match winner, Christian Kouamé: "Italiano? A fine partita ce l'aveva con me per l'appoggio sbagliato e sono andato ad abbracciarlo. Non se ne dimentica, anche dopo giorni te la fa pesare. Cerco di aiutare tutti dando sempre il massimo, uscendo dal campo con la sicurezza di aver dato tutto. Il gol? Oggi mi è andata bene, se vedo una palla vagante mi ci butto. Anche se sei in panchina devi scaldarti bene per entrare in partita, è un insegnamento che mi porterò sempre dietro. Giocare o non giocare dall'inizio non significa niente, quando il mister ti chiama in causa devi essere pronto per 5 o 30 minuti ed è quello che ho cercato di fare oggi. Titolare in Conference? Lo decide il mister... (ride n.d.r.)"