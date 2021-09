Kouamé, la Fiorentina crede nel rilancio all’Anderlecht: no al riscatto

Il centravanti ivoriano si è trasferito all'Anderlecht in Belgio, dove giocherà in prestito per questa stagione, senza riscatto

Redazione VN

Christian Kouamé prova a rilanciarsi nel campionato belga, con la maglia dell'Anderlecht. Il club bianco-malva, secondo VoetbalMagazine, avrebbe voluto inserire un opzione di acquisto per l'ivoriano. Richiesta respinta dalla Fiorentina che crede ancora nel classe '97 ivoriano, nonostante una stagione non esaltante. La rivista è convinta che sia questa la ragione dell'assenza di un'opzione d'acquisto nella trattativa.