Kouamé, il calendario come amico

Christian Kouamé è sicuramente un pezzo pregiato del mercato invernale della Fiorentina, un attaccante molto giovane e di grande prospettiva, arrivato dal Genoa dopo un brutto infortunio. Il ragazzo, infatti, sta recuperando dalla rottura del legamento crociato sinistro, rimediata in Coppa d’Africa Under 23 dello scorso autunno, senza la quale si sarebbe trasferito al Crystal Palace, per una cifra superiore ai 20 milioni. Nonostante l’infortunio, però, Pradè ci ha puntato, in ottica futura, e il ragazzo ha da subito mostrato una voglia matta di tornare in campo, lavorando ogni giorno duramente, anche se il consiglio dei medici era quello di aspettare, probabilmente la prossima stagione, per non forzare il rientro ad aprile. Con la terribile situazione attuale del calcio italiano, e non sono, gli scenari per l’attaccante ivoriano sono però cambiati. Come riporta il Corriere dello Sport, lo slittamento del campionato, infatti, potrebbe regalare alla Fiorentina il giocatore per quando si riprenderà, con tutti i se del caso, dando la possibilità di provare già quelli che saranno i meccanismi del futuro.