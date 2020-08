Kouamé: “Ci meritiamo questo momento, dopo la ripresa abbiamo fatto bene”

Christian Kouamé è intervenuto brevemente ai microfoni di Sky Sport, nella zona mista dello stadio Mazza di Ferrara:

Il nostro inizio di stagione non è stato facile: il “casino” del Coronavirus non ha aiutato. Quando siamo tornati a giocare dopo il lockdown abbiamo fatto dei buoni risultati, a parte le prime due, tre partite che avevamo ancora da ripartire. Da lì appena capito equilibri e meccanismi in campo abbiamo fatto bene, pertanto ci meritiamo questo momento.